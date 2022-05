Kanton Schwyz Selbstunfall in Rothenthurm – Brand in Innerthaler Wohnhaus Ein Töfffahrer ist in Rothenthurm verunfallt. Zudem mussten die Feuerwehren Innerthal und Vorderthal ausrücken.

Bei einem Selbstunfall zwischen Rothenthurm und der Altmatt stürzte am Mittwochabend ein 19-jähriger Motorradfahrer und schlitterte rund 50 Meter über die Strasse, bis er auf einer Wiese zum Stillstand kam. Der junge Mann verletzte sich schwer und musste ins Spital eingeliefert werden. Dies teilt die Kantonspolizei Schwyz mit. Weshalb der 19-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor, ist unklar.

Zudem wurde der Einsatzzentrale der Polizei am Donnerstagmorgen um 8 Uhr den Ausbruch eines Brandes in einem Wohnhaus in der Unteren Sennegg in Innerthal gemeldet. Die Feuerwehren Innerthal und Vorderthal konnten den Brandherd im Erdgeschoss rasch lokalisieren und löschen. Weshalb es brannte, ist unklar. Dei Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (rem)