Unteriberg 80 Personen feiern ohne Maske: Schwyzer Polizei löst Party auf – zwei Verhaftungen Grosser Polizeieinsatz am späten Samstagabend in Unteriberg. Sie hat eine Party mit 80 Gästen aufgelöst. Es kam zu zwei Verhaftungen.

(pok/gh) Am Samstag stellte eine Polizeipatrouille in der Industrie in Unteriberg eine private Party mit rund 80 Teilnehmenden fest. Rund die Hälfte liess sich nach Polizeiangaben nicht wegweisen. Mit den daraufhin aufgebotenen Ordnungsdienstkräften wurde die Party anschliessend aufgelöst und alle Personen kontrolliert.

Zwei Personen wurden verhaftet, eine wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, die zweite zur Ausnüchterung. Sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an der Party teilgenommen haben, werden wegen des Verstosses gegen die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verzeigt.

Wie das Onlineportal des «Blick» meldet, sei an der Party die Maskenpflicht nicht eingehalten worden worden. Beim Lokal soll es sich um eine illegale Bar handeln, die offenbar erst vor ein paar Monaten eröffnet worden ist. Dort sei an den Wochenenden illegal gefeiert worden. Laut «Blick» standen angeblich jeweils Aufpasser im Einsatz, die rechtzeitig vor dem Eintreffen der Polizei warnen sollten.