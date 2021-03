Unteriberg Heftige Kollision zweier Auto fordert mehrere Verletzte, zwei davon erheblich Bei einem Zusammenstoss im Gebiet Karrenboden ist ein Auto den Abhang hinuntergerutscht. Beim Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt.

(zim) Am Samstag, 27. März, fuhr ein 20-jähriger Autolenker in Begleitung von zwei Frauen um 18 Uhr von Unteriberg auf der Karrenbodenstrasse in Richtung Studen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-jähriger Autolenker die Gegenrichtung. In einer leichten unübersichtlichen Kurve kam es dann zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen den Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte.

Ein Unfallauto blieb auf der Strasse stehen, das andere wurde den Hang hinuntergeschleudert und kam im Wiesland zum Stillstand. Bild: Kapo Schwyz (Unteriberg, 27. März 2021)

Bei der Kollision wurde das Richtung Unteriberg fahrende Auto den angrenzenden Abhang heruntergeschleudert. Es kam im Wiesland, kurz vor einem Bach, zum Stillstand.

Das Richtung Studen fahrende Auto kam auf der Strasse zum Stillstand, wobei der Lenker durch die Deformation des Fahrzeuges im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Seine beiden Mitfahrerinnen konnten durch Drittpersonen aus dem Auto befreit und betreut werden.

Die Karrenbodenstrasse musste für die Tatbestandsaufnahme und die Räumung während rund drei Stunden gesperrt werden.