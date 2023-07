Unterschächen Schwyzerin verunglückt nach Sekundenschlaf In einem Auto aus dem Kanton Schwyz sind am Samstag zwei Insassen verletzt worden. Offenbar war die Lenkerin kurz eingenickt.

Am Samstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine 60-jährige Personenwagenlenkerin von Urigen herkommend in Richtung Spiringen. Die Urner Polizei schreibt in einem Bulletin: «Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes geriet sie von der Strasse ab und kollidierte frontal mit der rechtsseitigen Leitplanke.»

Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital Uri verbracht. Ihr Mitfahrer wurde leicht verletzt und konnte vor Ort versorgt werden. Am Personenwagen mit Schwyzer Kontrollschildern und an der Leitplanke entstanden gemäss Polizeiangaben Schäden in der Höhe von rund 7000 Franken. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, ein lokales Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri. (gh)