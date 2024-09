Unwetterbilanz Hochwasser zerstört 14 Autos in Immensee Das Hausmatt-Quartier in Immensee wurde von gewaltigen Wassermassen in Mitleidenschaft gezogen. Für die Anwohner kam das nicht überraschend.

Exklusiv für Abonnenten

Nach den heftigen Regenfällen letzten Sonntag bahnte sich das Wasser von allen Seiten seinen Weg ins Dorf. Einerseits via Eichlistrasse auf den Dorfplatz und in den See, andererseits von der Autobahn ins Hausmatt-Quartier. «Im Dorfkern von Immensee waren drei Tiefgaragen betroffen. Es wurden 20 Alarmmeldungen aus Immensee an uns weitergegeben», sagt Martin Arnet, Kommandant der Stützpunkt-Feuerwehr Küssnacht. , Fabio Piccione erzählt:

«In unserer Tiefgarage an der Hausmattstrasse stand das Wasser einen Meter hoch und flutete die Lichtschächte, den Liftschacht und die Keller.»

Die Hochwassersperre sei innert weniger Minuten überschwemmt worden. Die Autos seien wie Dominosteine im Wasser getrieben.

Das Wasser stieg innert Minuten an. Bild: Leserbild Bote der Urschweiz

Die gewaltigen Wassermengen drückten ein Garagentor ein, und ein vom Wasser verschobenes Auto blockierte das Tor. Fabio Piccione wünscht sich darum bessere Hochwasserschutzmassnahmen für Immensee.

Dritte Überschwemmung in 15 Jahren

«Im Quartier Hausmatt ist es bereits die dritte Überschwemmung innerhalb von 15 Jahren», sagt Peter Centner. Es sei ärgerlich, dass 14 Autos und Elektrogeräte in der Tiefgarage einen Totalschaden erlitten hätten. «Wir hatten Glück im Unglück. Wir haben eines von zwei Autos und ein Motorrad verloren», sagt Centner. Die Versicherung habe die Deckung übernommen.

«Grob geschätzt, wurde eine Million Franken mit Autos und den Gebäudeschäden ins Wasser gesetzt. Es wäre sinnvoller, solche Gelder in den Hochwasserschutz zu investieren.»

Froh sind die betroffenen Immenseer, dass es bei Sachschäden blieb. Und: «Es gab viele Leute aus der Nachbarschaft, die uns beim Aufräumen geholfen haben. Diese spontane Hilfe war beeindruckend», betont Beatricé Isler.

Grundeigentümer müssen um Hochwasserschutz besorgt sein

Statthalter Oliver Ebert hat sich am letzten Sonntagnachmittag persönlich ein Bild vor Ort gemacht. «Es bot sich eine gravierende Situation», sagt Ebert. Die Stützpunkt-Feuerwehr Küssnacht habe so rasch als möglich reagiert und in den betroffenen Garagen Pumpen eingesetzt. «Wir werden im Rahmen des Debriefings sowohl dem Bezirksrat als auch dem zuständigen Ressort Infrastruktur Meldung erstatten», betont Ebert.

Der Bezirksrat und das Ressort Infrastruktur seien dann für die Analyse der Schadensituation und für die Einleitung von allfälligen weiteren Massnahmen verantwortlich. Ergänzend möchte Ebert an dieser Stelle noch festhalten, dass der Bezirk Küssnacht im Jahr 2009 in Immensee als Bestandteil des Hochwasserschutzes eine neue, rund 250 Meter lange Entwässerungsleitung verlegt hat.

«Aber auch Grundeigentümer sind in der Verantwortung und müssen bei wiederholtem Hochwasser reagieren und um einen wirksamen Hochwasserschutz besorgt sein. Es ist wünschenswert und wichtig, dass von Hochwasser oder Unwettern betroffene Bürgerinnen und Bürger den Dialog mit dem Bezirksrat oder dem Ressort Infrastruktur suchen», fügt Ebert hinzu.