Uri Impfen ohne Voranmeldung im Zeughaus Altdorf – repetitives Testen an Schulen und im Gesundheitswesen Vom Donnerstag bis am Samstag kann man sich im Zeughaus Altdorf ohne Voranmeldung impfen lassen – der Urner Regierungsrat betont die Wichtigkeit der Impfungen.

Von Donnerstag bis Samstag dieser Woche bietet das Kantonsspital Uri in Zusammenarbeit mit dem Sonderstab Covid-19 die Möglichkeit von Impfungen ohne vorgängige Anmeldung an. Dies schreibt der Kanton Uri in einer Mitteilung. Die Impfungen finden zeitgleich mit dem Musikfestival Alpentöne statt. Nämlich vom 12. bis 14. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr, im 2. Obergeschoss des Zeughauses Altdorf auf dem Lehn.

An diesem zentralen Standort erhalten Impfwillige ab 16 Jahren spontan die Erstimpfung. Es brauche dazu einzig die Identitätskarte und die Krankenkassenkarte.

Regierungsrat setzt weiterhin auf Testen, Impfen und Schutzkonzepte

Der Urner Regierungsrat hat ein neues Reglement zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus (Kantonales Covid-19-Reglement) beschlossen, heisst es in einer Mitteilung des Regierungsrates. Im schweizweiten Vergleich verzeichne der Kanton Uri mit 48,43 Prozent der Gesamtbevölkerung eine tiefe Impfrate – der schweizerische Mittelwert liege bei 54,48 Prozent. Der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold teilt mit:

«Wir wollen in den nächsten Monaten der Pandemie mit einem auf Urner Verhältnisse abgestimmten Massnahmenmix beikommen.»

«Der Herbst und Winter sollen ohne wesentliche Beeinträchtigung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens sowie ohne starke Belastung des Gesundheitswesens gemeistert werden können», erklärt Arnold weiter. Das Risiko einer Ansteckung könne mit der Impfung stark reduziert werden Deshalb empfehle der Regierungsrat die Impfung gegen das Coronavirus, repetitive Tests und die Anwendung von Schutzkonzepten, wo diese nötig seien.

Kantonsspital muss Mitarbeitern Tests zur Verfügung stellen

Das neue Reglement verpflichtet das Kantonsspital Uri, sozialmedizinische Institutionen, ambulante Organisationen der Langzeitpflege und Arztpraxen, ihren nicht geimpften und nicht genesenen Mitarbeitenden einmal wöchentlich die Möglichkeit des repetitiven Testens auf Sars-CoV-2 mittels gepoolten Speichel-PCR-Tests gratis zur Verfügung zu stellen. . Auch die obligatorischen Schulen und die Schulen der Sekundarstufe II sind verpflichtet, ihren Lehrpersonen und Mitarbeitenden einmal wöchentlich Gratistests zur Verfügung zu stellen, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch die Schulen der Sekundarstufe I (Oberstufe) und II (Obergymnasium sowie Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri) sind verpflichtet, ihren Schülerinnen und Schülern einmal wöchentlich Gratistests anzubieten. (pl)