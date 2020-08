Vandalen beschädigen in Goldau Autos, Zäune, Garagenfenster und Briefkästen – die Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Sonntag wurden in Goldau diverse Sachbeschädigungen verübt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Franken. Nun sucht die Kantonspolizei Schwyz Zeugen.

(sok) Beim Tramweg in Goldau wurden in der Nacht auf Sonntag die Scheibenwischer eines Lastwagens und an der Güterstrassse beim Bahnhof ein Auto stark beschädigt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Anschliessend zogen die Täter via die Bahnhofunterführung weiter entlang der Centralstrasse, der Parkstrasse und der Vogelsangstrasse. Unterwegs zerstörten sie Briefkästen und einen Elektrozaun und schlugen die Scheibe eines Garagentores ein.

Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens verübt worden sind. Dabei dürfte sich wohl mindestens ein Täter verletzt haben, heisst es in der Mitteilung weiter. Personen, welche Angaben zu den Taten oder den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz zu melden. Die Nummer lautet 041 819 29 29.