Velofahrerin in Siebnen von Auto angefahren und mittelschwer verletzt Eine Velofahrerin musste nach einem Unfall in Siebnen mit der Rega in eine Spezialklinik geflogen werden.

Die Unfallstelle in Siebnen. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

(pd/rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Schwyz am Montagmorgen um 6.30 Uhr auf der Zürcherstrasse in Siebnen. Ein 45-jähriger Autofahrer ist aus bislang ungeklärten Gründen zu weit rechts gefahren, streifte einen Pfahl am Strassenrand und fuhr anschliessend auf die vor ihm fahrende 60-jährige Frau.

Die Velofahrerin erlitt dabei mittelschwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega in eine Spezialklinik geflogen.