Verantwortlichen für Dutzende Sachbeschädigungen in Ausserschwyz ermittelt In verschiedenen Gemeinden der Bezirke Höfe und March hat ein 23-jähriger Mann insgesamt 67 Sachbeschädigungen begangen. Der Schaden beträgt über 180'000 Franken.

Online Teaser Polizeimeldung Polizei

(spe) Die Kantonspolizei konnte als Verursacher der 67 Sachbeschädigungen in mehreren Schwyzer Gemeinden einen heute 23-jährigen Schweizer ermitteln. Von Mai 2018 bis Juni 2019 brachte er Schriftzüge an Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Infrastrukturen an, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Nebst Gemeinden in den Bezirken Höfe und March waren auch Zürcher Gemeinden betroffen. Die gesamte Schadenssumme beläuft sich dabei auf rund 180'000 Franken.

Der Beschuldigte müsse sich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zudem wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verantworten.