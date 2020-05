Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A4 zwischen Schwyz und Mositunnel Im Mositunnel sowie in der Vorzone Nord werden Reinigungs- und Instandstellungsarbeiten sowie Tests an den Sicherheitsanlagen durchgeführt.

Im Mositunnel sowie in der Vorzone Nord werden Reinigungs- und Instandstellungsarbeiten sowie Tests an den Sicherheitsanlagen durchgeführt. Während diesen Arbeiten muss der Autobahnabschnitt vom Anschluss Schwyz bis zum Moistunnel Süd in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, fänden die Arbeiten nachts statt.

Sperrungen Anschluss Schwyz bis Mositunnel Süd, beide Fahrtrichtungen

Montag, 25. Mai 2020, ab 20 Uhr, bis Dienstag, 26. Mai 2020, 5 Uhr

Dienstag, 26. Mai bis Freitag, 29. Mai 2020, je 22 Uhr bis 5 Uhr

Der Verkehr wird über Ingenbohl umgeleitet.

Sperrungen Anschluss Schwyz bis Anschluss Brunnen, beide Fahrtrichtungen

Mittwoch, 27. Mai, ab 22 Uhr bis Donnerstag, 28. Mai 2020, 5 Uhr

Donnerstag, 28. Mai, ab 22 Uhr bis Freitag, 29. Mai 2020, 5 Uhr

Zwischen den Anschlüssen Schwyz und Brunnen werden fünf Signalportale montiert, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Während diesen Arbeiten muss der Verkehr aus Sicherheitsgründen zwischen den Anschlüssen Brunnen und Schwyz in beide Fahrtrichtungen über die Kantonsstrasse abgeleitet werden.

Weiter wird im Rahmen dieser Sperrungen im Bereich des Anschlusses Brunnen der Deckbelag entfernt, dabei könne Lärm nicht vermieden werden. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, fänden die Arbeiten nachts statt. Sämtliche Umleitungen würden signalisiert.