Verletzter Töfflifahrer nach Kollision in Steinerberg und verunfallter Velofahrer in Freienbach

In Steinerberg ist am Freitag ein Töfflifahrer mit einem Lieferwagen kollidiert und erlitt Verletzungen. In Freienbach kam es zwischen einem Velofahrer und einer PW-Lenkerin zu einem Unfall, dessen Hergang noch ungeklärt ist. Die Polizei sucht Zeugen.