Vermisstmeldung 53-jährige Frau aus Brunnen wird vermisst Vermisstmeldung der Schwyzer Polizei: Seit Samstag wird eine Frau in Brunnen vermisst.

Brigitte Wright aus Brunnen wird vermisst. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Seit Samstagnachmittag, 30. September 2023, wird Brigitte Wright ab ihrem Wohnort in Brunnen vermisst. Sie verliess am Samstagnachmittag nach 14.15 Uhr ihre Wohnung zu Fuss in unbekannte Richtung.

Brigitte Wright ist 53 Jahre alt, 155 Zentimeter gross und von sehr schlanker Statur. Sie hat dunkelbraune lange Haare. Beim Verlassen des Wohnortes trug sie ein dunkelgrünes T-Shirt und dunkelblaue Jeans.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Schwyz den Verbleib der Vermissten bislang nicht klären. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, melden sich unter Telefon 041 819 29 29.