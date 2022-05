Retro-Modell Victorinox verkauft jetzt Edel-Sackmesser für 399 Franken Vor 125 Jahren wurde das erster Schweizer Offiziersmesser hergestellt. Zum Jubiläum fertigt nun das Schwyzer Unternehmen Victorinox eine Replica in limitierter Auflage.

Im Sommer 1897 liess Messerschmied und Tüftler Karl Elsener das «Original Offiziers- und Sportmesser» patentieren – vor 125 Jahren also. Das Unternehmen Victorinox aus Ibach SZ nimmt dieses Jubiläum nun zum Anlass, um dieses Sackmesser neu herauszubringen. Dieses heisst «Replica 1897», ist in einer limitierten Auflage von nur 9’999 Stück erhältlich, individuell nummeriert und mit der Jahreszahl 1897 graviert, teilte Victorinox am Mittwoch mit.

Die «Replica 1897» von Victorinox

Das «Replica 1897», das äusserlich dem Original «täuschend ähnlich» sehe, sei aber auf dem neuesten Stand der Technik. Die Schale ist aus rotem Vulkanfiber gefertigt, auf der grossen Klingen ist die Prägung «Elsener Schwyz» angebracht, auf dem Schraubenzieher der Nachweis «Gesetzlich Geschützt». Zu den Besonderheiten des Replica 1897 gehören laut Victorinox seine Werkzeuge, die ebenfalls genau an das historische Modell angelehnt sind: «die besondere Spitze der kleinen Klinge, die Form des Korkenziehers, die perfekt in den Körper des Taschenmessers integrierte Ahle und der Dosenöffner, der mit einer einzigartiger Technik funktioniert.»

Die «Replica 1897» hat ihren Preis: Sie kostet 399 Franken. Verkauft Vicorinox die ganze Auflage, macht das Unternehmen also genau 3'989'601 Franken damit. Die Replica ist nun mit Abstand das teuerste Taschenmesser im ganzen Sortiment von Victorinox. Das zweitteuerste, die Swiss Champ XXL, kostet 329 Franken. Sie hat 73 Funktionen und so sieht das Ding aus: