Der Wirt des Restaurant Hölloch in Muotathal schreibt ein weiteres Kapitel zur Zertifikatspflicht in seinem Restaurant. Weil er sich nicht an die Massnahmen des Bundes hielt, wurde sein Gasthaus geschlossen. Aus Protest gegen die Zertifikatspflicht und um auf die Situation des Gastgewerbes zu aufmerksam zu machen, serviert er vor dem Regierungsgebäude in Schwyz «Ghackets mit Hörnli».