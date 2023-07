Video Zu Besuch im Sommerlager der Jungwacht und Blauring Schwyz: «Am feinsten sind die Geni-Burger» Noch bis am Samstag sind Jungwacht und Blauring Schwyz in ihrem Sommerlager im Kanton Bern. Der «Bote» hat sie besucht.

Ein lauter Pfiff ertönt, «alli zämecho!», hallt es vom hohen Turm, und schon sind die rund 100 Kinder am Treffpunkt versammelt. Hier erhalten sie Instruktionen für den nächsten Programmpunkt. Ein Farben-Game steht auf dem Programm. Die Mädchen und Jungen tauchen ihre Hände in Eimer voller Farbe und jagen einander hinterher. «Nicht in meine Haare», warnt ein Blauringmädchen und läuft kreischend davon. Bei den Jungwächtlern geht es da schon etwas weniger zimperlich zur Sache. Nach wenigen Minuten ist kein T-Shirt mehr weiss.

Die Teilnehmenden erzählen von ihrem Lager Video: BdU

Jedes zweite Jahr verbringen Blauring und Jungwacht Schwyz ihr Sommerlager gemeinsam. Noch bis am Samstag zelten sie im bernischen Kirchlindach. «Das Zusammensein funktioniert», sagt Lagerleiterin Kaya Kalbermatten. «Die Fähigkeiten, welche beide Scharen mitbringen, ergänzen sich recht gut. Bei gewissen Themen gehen die Meinungen zwar auseinander, doch wir finden jeweils einen Kompromiss.» Dieser Meinung ist auch Lagerleiter Ramon Föhn. Bis zu 60 Leiterinnen und Leiter sind jeweils für die Betreuung der rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verantwortlich. Bleiben die Kinder zwei Wochen im Lager, kann es im Leiterteam zu Wechseln kommen.

Kein Smartphone, kein Problem

Dass man auf dem grossen Lagerplatz, welcher rund 20 Minuten Fussmarsch vom Dorf entfernt liegt, nur sehr schlechten Handyempfang hat, stört nicht. Sollte es zu einer Notfallsituation kommen, könnte die Lagerleitung alarmieren. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gilt sowieso generelles Handyverbot. «Das ist jedoch kein Prob­lem», sagt Kaya Kalbermatten. «Wir haben so viel Programm, da denkt kaum jemand an sein Smartphone.»

Und auch sonst scheint es den Lagerteilnehmerinnen und -teilnehmern an nichts zu fehlen – zumindest fast. «Ein warmes Bett», antwortet Ramon Suter auf die Frage, was er im Lager vermisse. Auch Leon Schibli muss lange überlegen. Er vermisst seine Haustiere.

Bereits zehn Sommerlager hat Selina Ott miterlebt. «Für mich waren die Lager jeweils das Highlight des Sommers», sagt die heutige Lagerleiterin. «Mit Freundinnen zusammen sein und Spass haben, es gab nichts Besseres.» Erfahrungen und Erlebnisse, welche sie heute an ihre Blauringkinder weitergeben möchte. Für Kaya Kalbermatten ist es das 13. Lager. Auch sie kommt ins Schwärmen, wenn sie an vergangene Sommer zurückdenkt. Das gemeinsame Erlebnis, das Miteinander schätzt sie besonders.

Burger, Fajitas und Hotdogs

Nicht nur auf dem Lagerplatz ist einiges los. Bald wird es Mittag. Tortellini stehen auf dem Menüplan. Kein Problem für Küchenchefin Silvia Appert und ihr Team. «Mir ist es wichtig, dass wir frische Zutaten verwenden und dass die Kinder mithelfen. So können sie auch diesbezüglich einiges lernen.» Also nichts mit Ravioli aus der Büchse jeden Tag. Die Klassiker für Kinder dürfen aber auf keinen Fall fehlen. Burger, Hotdogs, Fajitas oder auch Älplermagronen sind Standard im Lager.

Silvia Appert besuchte bereits als Blauringmädchen Lager. «Wir sind als Kinder gerne zwei Wochen ins Lager, sonst hätten wir zu Hause heuen müssen», sagt sie und lacht. Auch heute sei es schön, zu sehen, wie die Kinder miteinander agierten. «Ich habe mich immer sehr darauf gefreut, mit anderen Mädchen zusammen zu sein, in der Gruppe Abenteuer zu erleben und draussen unterwegs zu sein.» Gerade dieses gemeinsame Erlebnis in der Natur komme bei den Kindern heute im Alltag oft zu kurz, sagt Silvia Appert.

Vor den Gewittern geflüchtet

Kurz vor Schluss des Lagers kann Lagerleiter Ramon Föhn ein positives Fazit ziehen. «Bislang hat alles geklappt, niemand hat sich schwerer verletzt. Wir sind sehr zufrieden.» Die Wetterkapriolen zu Beginn des Lagers vermögen das Resümee nicht zu trüben. «Zu Beginn war es sehr heiss. Wegen des Gewitters mussten wir den Platz evakuieren. Die Kinder haben in einer Turnhalle übernachtet. Glücklicherweise sind keine Schäden entstanden.»