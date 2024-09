Vierwaldstättersee Industriearchäologin über Buch: «Im Vierwaldstättersee liegen noch sehr viele Geheimnisse» Spannende Publikation der Steiner Industriearchäologin Yvonne Scheiwiller über «Historische Schiffe auf Schweizer Gewässern».

Die Industriearchäologin Yvonne Scheiwiller hat eine umfassende, dokumentarische Publikation über heutige und ehemalige Schiffe auf 24 Schweizer Seen veröffentlicht. Bild: Josias Clavadetscher

Es fehlt nicht an Publikationen über die Binnenschifffahrt in der Schweiz. Schiffe sind attraktiv, die Thematik interessiert, also sind Sachbücher darüber zahlreich. Das bestätigt auch Yvonne Scheiwiller, die kürzlich ein 300 Seiten starkes Buch über «Historische Schiffe auf Schweizer Gewässern» veröffentlicht hat.

Ihre Arbeit unterscheidet sich aber vom Bekannten, weil bisher fast ausschliesslich Monografien über einzelne Schiffe oder Seen publiziert worden sind. Es gab keine Gesamtschau über Ruderboote, Segelyachten, Dampf-, Motor- und Elektroschiffe sowie Lastkähne, und dies auf allen Seen.

Die Recherche deckt die Schifffahrt auf 24 Seen und schiffbaren Flüssen ab, vom grossen Genfersee bis hinauf auf den Silsersee. «Schiffe gibt es überall, wo Wasser überquert oder befahren werden kann», betont Scheiwiller.

Den Einstieg hat Scheiwiller getan, als sie bei der Baustoffunternehmung Kibag tätig gewesen und plötzlich auf die Welt der Lastschiffe gestossen ist. Dann folgten Recherchen auf und an allen Seen in der Schweiz und nach allen noch fahrenden Schiffen, nach Bauteilen, Motoren oder Maschinen von ehemaligen Schiffen.

Die Tiefe behält ihre Wracks für sich

Wenn es allerdings um Wracks geht, dann stosse man physikalisch schnell an Grenzen. «Was unter Wasser liegt, das ist noch ein riesiges Thema», erklärte Scheiwiller. «Auch im Vierwaldstättersee liegen noch sehr viele Geheimnisse.» Beruhigend sei, dass diese ab einer gewissen Tiefe vor Plünderung sicher seien.

Aber interessant wäre es natürlich schon, mehr über gesunkene «Kriegsschiffe» im Zürichsee oder aus der Franzosenzeit im Vierwaldstättersee zu erfahren oder über ein altes Last-Segelschiff, das im Genfersee in 300 Metern Tiefe liege. Auch sei bezüglich Vierwaldstättersee nicht genau bekannt, wie die einstigen Lastensegler überhaupt ausgesehen haben. Es sei kein einziger erhalten geblieben.

Sehr interessant seien für sie die Lastensegler auf dem Genfersee geworden. Oder die Vielfalt der Lastschiffe auf dem Vierwaldstättersee. Ganz speziell seien auch die ehemaligen Patrouillenboote der Schweizer Armee, die ausser Dienst gestellt worden sind, aber immer noch auf dem Vierwaldstättersee fahren. Oder auch ein Rennboot aus Sperrholz, das eine Spitzenleistung von 200 km/h erreicht habe. Ausgesprochen wertvoll ist ferner das Quellen- und Literaturverzeichnis, das zu weiteren Recherchen führen kann. Oder auch das Verzeichnis der Schiffsnamen.

Ein Hobby darf auch etwas kosten

Yvonne Scheiwiller hat einen Master in Denkmalpflege und Umnutzung und ist beruflich als Grundbuchexpertin auf dem Grundbuchamt Schwyz tätig. Insbesondere transkribiert sie alte Dokumente. Da liegt es nahe, dass ihre Passion der Industriearchäologie gehört. Ein Forschungszweig, der noch viel Brachland bietet und äusserst vielseitig ist.

Die aktuelle Publikation hat bereits zwei Vorgängerinnen. Als Erstes hat Scheiwiller über Mühlen, Fabriken, Elektrizitätswerke, Bahnen und vieles mehr aus dem vorindustriellen und industriellen Zeitalter recherchiert und schliesslich 2010 das 550 Seiten starke Standardwerk «Schwyzer Industriekultur» herausgegeben.

Drei Jahre später folgte eine Publikation über die Turmtrafostationen in der Schweiz. All ihre Arbeit erfolgte ehrenamtlich, publiziert hat sie auf eigenes Risiko hin. Rentabel sei dies nicht, sie habe immer massiv investiert, noch nie gab es schwarze Zahlen. «Aber ein Hobby darf ja auch was kosten», resümiert sie ihre Leidenschaft.