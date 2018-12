Volksmusik: «Mister Zoogä-n-am Boogä» sagt auf Wiedersehen Der Küssnachter Beat Tschümperlin hört diesen Freitag nach über 20 Jahren beim Schweizer Radio auf.

Beat Tschümperlin. (Bild: Paul Gwerder (Urnerboden, 6. August 2018))

Über 200 Livesendungen hat der gelernte Jurist Beat Tschümperlin aus Küssnacht seit 1999 beim Schweizer Radio präsentiert. Im Mai dieses Jahres wurde er pensioniert. Nun verabschiedet er sich diesen Freitag, 21. Dezember, mit seiner letzten «Zoogä-n-am Boogä»-Sendung vom SRF-Musikwelle-Publikum.

Am vergangenen Sonntag, ein paar Tage vor seiner letzten Sendung in Braunwald, war der Küssnachter zu Gast im «SRF Musikwelle Brunch». Einmal stellte nicht er die Fragen, nein, er selbst wurde von seinem langjährigen SRF-Kollegen Sämi Studer befragt. In der einstündigen Sendung durfte Tschümperlin gleich seine liebsten Musiktitel auswählen. Neben den Hess-Buebe war unter anderem auch die ihm gewidmete Komposition «Dankä, Mister Zoogä-n-am Boogä!» von Ländlerhess zu hören.

Dabei gab es auch Interessantes über ihn selbst zu erfahren. Nach fünfjähriger Tätigkeit als Jurist erlebte er die Entstehung der Lokalradios hautnah und half beim Aufbau wesentlich mit. Bis 1999 arbeitete er bei Radio Pilatus und Radio Central und machte sich mit seiner eigenen Sendung «Ländlerzmorge» einen Namen in der Volksmusikszene.

Weiterhin an Anlässen anzutreffen

Im Hinblick auf seine letzte Sendung habe Beat Tschümperlin ein lachendes und weinendes Auge. Die arbeitsintensive Vorbereitung auf eine Sendung werde er kaum vermissen. Andererseits lasse er etwas los, das ihm über all die Jahre ans Herz gewachsen sei. Wer Beat Tschümperlin kennt, der weiss, dass er auch nachher nicht untätig bleiben wird. So wird er weiterhin bei Grossanlässen zu sehen und zu hören sein, beispielsweise beim nächsten Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug oder beim Heirassa-Festival in Weggis. Endlich habe er auch mehr Zeit für seine Frau Marianne und die Familie sowie für seine Hobbys. (pd/red)