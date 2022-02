Volkssport Der Einsiedler Skimarathon findet nicht statt - Sturmtief Roxana ist schuld Der zur Swiss-Loppet-Wertung zählende Einsiedler Skimarathon und auch die weiteren Anlässe des Einsiedler Langlauf-Weekends finden dieses Jahr nicht statt. Grund: Es liegt zu wenig Schnee.

Solche Bilder wird man dieses Jahr nicht sehen: Der Einsiedler Skimarathon ist abgesagt. Bild: PD

Bei vielen Langlaufbegeisterten ist er dick im Kalender eingetragen: Der Einsiedler Skimarathon. Doch dieses Jahr fällt er, genauso wie das Einsiedler Langlaufwochenende, dem Sturmtief «Roxana» zum Opfer. Wie der Skiclub Einsiedeln in einer Mitteilung schreibt, könne die Originalstrecke nicht renntauglich gemacht werden. OK-Präsident Stefan Luna lässt sich in der Mitteilung zitieren:

«Wir haben auf mehr Schnee in dieser Woche gehofft. Doch das Sturmtief Roxana hat in Einsiedeln vor allem Wind und Regen gebracht.»

Auf der Ersatzstrecke in Studen und auch in Alpthal herrschen nach wie vor gute Bedingungen zum Langlaufen. Aufgrund der damaligen unsicheren Corona-Situation und dem hohen Aufwand inklusive Schutzkonzept verzichtet das OK in diesem Jahr auf eine mögliche Verschiebung, heisst es in der Mitteilung weiter. So bleibe nichts anderes übrig, als sich auf das nächste Jahr zu freuen. Die Anmeldungen bleiben für das nächste Jahr gültig. (pl)