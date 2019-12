Von Föhnsturm geknickter Baum fällt auf Auto

Heftiger Föhnsturm in den Alpen mit Windspitzen von über 190 km/h

Der aktuelle Föhnsturm hat am Freitagmittag seinen Höhepunkt erreicht. Auf dem Gütsch oberhalb von Andermatt UR erreichte eine Orkanböe 192 Kilometer pro Stunde (km/h). Auch die Temperaturen kratzten in den Föhngebieten wieder an der 20 Grad-Marke.