Ski Alpin «Goodbye Switzerland, Family & Friends» – Wendy Holdener auf Trainingsmission in Argentinien Rund 13'300 Kilometer trennen Ski-Rennfahrerin Wendy Holdener nun von Ihren Freunden, ihrer Familie und der Schweiz. Im argentinischen Ushuaia schlägt das Team der 29-Jährigen nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder seine Zelte auf.

Wendy Holdener im vergangenen Jahr beim Training auf Parsen. Durch die Covid-19-Pandemie bedingten Reisebegrenzungen konnte das Team der 29-Jährigen nicht wie gewohnt in Argentinien trainieren. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

Während wir im heissen Schweizer Sommer schwitzen, ist in Argentinien der Winter eingebrochen. Für Olympiagold-Gewinnerin Wendy Holdener der perfekte Ort, um sich optimal auf die ersten Wettkämpfe dieser Saison vorzubereiten.

Im Interview mit der «Luzerner Zeitung» erzählt ihr Bruder und Manager, Kevin Holdener, dass das Team rund um seine erfolgreiche Schwester vor der Coronapandemie jedes Jahr in Argentinien aufgeschlagen war.

«Dort haben wir in dieser Jahreszeit einfach die besseren Bedingungen als zu Hause in der Schweiz. Das hat sich in den letzten Jahren nicht verändert.»

Ushuaia im Süden Argentiniens. Bild: Saiko3p/ iStockphoto

Bei Instagram teilte die Ski-Athletin ihren Followerinnen und Followern jetzt mit, dass sie nach Argentinien reisen wird: «Goodbye Switzerland, Family and Friends – and hello Argentina» schreibt die 29-Jährige unter einem Bild mit ihren Liebsten.

Und ihre Fans sind begeistert. Unter dem Bild schreiben sie:

«Wendy, gib alles!! Du bist die Beste!!»

«So wie es aussieht, hast du die Familie voll genossen! Gutes Training in Ushuaia.»

«Guten Flug und viel Glück für die Saison 2022–23.»