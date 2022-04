Vorderthal Wieder brennt ein Stall nieder Am Montagabend stand ein Gebäude im Vorderthal im im Vollbrand. Beim Vorfall kamen weder Mensch noch Tier zu Schaden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vorderthal bereits im Vollbrand. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Montagabend kam es bei einem kleinen Stall im Vorderthal zu einem Brand. Wie die Kantonspolizei Schwyz schreibt, gingen kurz nach 20 Uhr mehrere Meldungen ein. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand der Stall im Spitz bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte aus dem Vorder- und Innerthal konnten das Feuer letztendlich aber rasch löschen. Tiere befanden sich keine im Gebäude, verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

Bereits in der Nacht auf Montag brannte in Galgenen ein Stall vollständig ab. Zehn Rinder und fünf Geissen kamen in den Flammen ums Leben. Die Brandursache steht noch nicht fest. (lga)