Wahlen SVP Schwyz hat Kandidierende für National- und Ständerat nominiert Am Freitag hat die SVP Kanton Schwyz ihre Kandidierenden für die eidgenössischen Erneuerungswahlen 2023 nominiert. Der langjährige Nationalrat Pirmin Schwander soll neu in den Ständerat.

National- und Ständeratskandidaten der SVP Kanton Schwyz (von links nach rechts): Kantonsrat und Parteipräsident Roman Bürgi, Kantonsratspräsident Thomas Hänggi, Nationalrat Pirmin Schwander, Säckelmeisterin Rita Helbling und Nationalrat Marcel Dettling. Bild: PD

Am 4. November 2022 wurden in der Horseshoe Braui in Oberarth die SVP-Kandidierenden für die National- und Ständeratswahlen 2023 erkoren. Dabei wurde der 60-jährige SVP-Nationalrat Pirmin Schwander von der SVP-Basis einstimmig als Kandidat für den Ständerat nominiert.

Auf der Nationalratsliste tritt die SVP mit dem bisherigen Nationalrat Marcel Dettling an. Der 41-jährige Landwirt sei motiviert, für eine weitere Legislatur in Bern zu politisieren. Weiter kandidiert SVP-Kantonalpräsident Roman Bürgi. Der 53-Jährige sitzt bereits seit zehn Jahren im Schwyzer Kantonsrat. Die dritte Person auf der SVP-Liste ist die 52-jährige Rita Helbling-Züger. Abgerundet wird die Nationalratsliste der Schwyzer SVP mit alt Kantonsratspräsident Thomas Hänggi.

Gemäss einer Medienmitteilung der SVP Schwyz sei es das Ziel, sowohl den Ständeratssitz als auch die beiden Sitze im Nationalrat zu halten. Die SVP fordere hierzu einen bürgerlichen Schulterschluss. Die FDP habe gemäss der Mitteilung die Zusammenarbeit bei den Ständeratswahlen bereits zugesichert. Zusätzlich würde bei den Nationalratswahlen eine Listenverbindung angestrebt. (sfr)