Wangen Totes Schaf aufgefunden – Spuren deuten auf einen Wolf hin In der vergangenen Nacht wurde im Kanton Schwyz ein Schaf gerissen. Nun wurde der Herdenschutzalarm ausgelöst.

In Wangen hat offenbar ein Wolf zugeschlagen: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Schaf im Gebiet Allmeind tot aufgefunden. Dabei würden die vorgefundenen Rissbilder auf einen Wolf hindeuten, wie das kantonale Umweltdepartement Schwyz in einer Mitteilung schreibt.

Entdeckt wurde das Schaf vom Tierhalter. Er meldete den Vorfall der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz. Der herbeigerufene Wildhüter entnahm dem toten Tier vor Ort eine DNA-Probe. Diese wird nun genauer im Labor untersucht.

Derweil wurde im Laufe des Dienstagmorgens der Herdenschutzalarm via SMS-Mitteilung an die Kleintierzüchter und Landwirte ausgelöst. (lga)