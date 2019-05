Wer hat Mario Turri aus Küssnacht gesehen? Seit Donnerstag wird in Küssnacht Mario Turri vermisst. Die Kantonspolizei Schwyz sucht den Mann und bitte die Bevölkerung dabei um Mithilfe.

Gesucht wird Mario Turri aus Küssnacht.

(pd/pok) Am Donnerstag wurde Mario Turri in Küssnacht als vermisst gemeldet, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitagmittag mitteilte. Der gesuchte Mario Turri ist zirka 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat eine Glatze, blaue Augen und trägt einen Bart.

Als er letztmals gesehen wurde, trug er Jeans, einen violett und blauen Wollpullover sowie eine schwarze Daunenjacke.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Kantonspolizei Schwyz unter Telefon 041 819 29 29 melden.