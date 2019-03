Schwyz: Wer was zahlt, wenn sich ein getrenntes Ehepaar die Kinderbetreuung teilt Das gemeinsame Sorgerecht ist seit 2014 die Regel, wenn sich ein Paar scheiden lässt. Unklar ist bislang, wie der Unterhalt berechnet werden soll, wenn sich die Eltern auch die Betreuung der Kinder teilen. Das Kantonsgericht hat nun erstmals entschieden. Lena Berger

Das gemeinsame Sorgerecht ist heute die Regel, doch um die Obhut der Kinder - also wer sie betreut - wird teils dennoch heftig gestritten. (Bild: Hanspeter Schiess)

Die Kinderbetreuung hatten sich die beiden schon immer geteilt – und das wollten sie auch beibehalten, als die Liebe zwischen ihnen erloschen war. Was anfangs beschlossene Sache war, führte im Laufe der Trennungszeit allerdings vermehrt zu Spannungen. Schliesslich beantragte der Vater beim Kantonsgericht Schwyz, dass nun doch ihm alleine die ­Obhut zugeteilt werden sollte. Gleichzeitig forderte er jetzt Unterhalt von seiner Ex.

Das Kantonsgericht hatte sich deshalb mit zwei wichtigen ­Fragen auseinanderzusetzen, zu denen es noch keine gefestigte Rechtsprechung gibt. Zum Einen geht es um die Frage, nach welchen Kriterien entschieden werden soll, ein Kind unter die sogenannte «alternierende Obhut» zu stellen – es also von beiden Elternteilen betreuen zu lassen. Zum Zweiten galt es zu entscheiden, wie in solchen Fällen der Unterhalt geregelt werden soll.

Gericht hält daran fest, dass beide für die Tochter sorgen

Wichtigstes Kriterium für die Entscheidung, von wem das Kind betreut werden soll, ist dessen Wohl. Eine gemeinsame Betreuung kommt gemäss Urteil nur in Frage, wenn die Eltern fähig und bereit sind, in den Kinderbelangen miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Weiter spielt die geografische Situation eine Rolle, spricht die Distanz zwischen den Wohnungen. Eine gemeinsame Betreuung kommt zudem eher in Betracht, wenn die Eltern das Kind schon vor der Trennung abwechselnd betreut haben. Weiter ist dem Wunsch des Kindes und seinen Beziehungen zu allfälligen Halbgeschwistern Beachtung zu schenken.

Im konkreten Fall waren diese Bedingungen allesamt erfüllt. Das Gericht entschied deshalb, den Antrag des Vaters abzulehnen und beiden Eltern die Obhut zu erteilen. Die 11-jährige Tochter lebt also – wie bislang – an gewissen Tagen beim Vater und an den übrigen bei der nur rund 300 Meter entfernt wohnenden Mutter.

Als etwas komplizierter stellte sich die Frage heraus, wer in dieser Situation wem Unterhalt zahlen muss – und wie viel. Schliesslich beteiligen sich ja beide an der Betreuung des Kindes und bieten ihm zudem Unterkunft und Nahrung. Zu dieser Frage besteht bislang noch keine gefestigte Praxis.

Die Kosten für den Unterhalt des Kindes werden aufgeteilt

Das Kantonsgericht schrieb im Rahmen dieses Entscheids erstmals die Grundsätze fest, die im Folgenden etwas vereinfacht wiedergegeben werden: