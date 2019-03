Wilen bei Wollerau: Hund beisst Jugendliche — Hundehalter macht sich aus dem Staub

Am Mittwochnachmittag hat ein Hund in Wilen bei Wollerau eine 16-Jährige in Kopf und Oberschenkel gebissen. Sie musste in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Zeugen.