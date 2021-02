Wintersport Terassen, Funparks, Vermietung: Gezielte Lockerungen für Schwyzer Skigebiete ab Freitag In den Schwyzer Skigebieten dürfen ab Freitag, 5. Februar 2021, die Angebote der Take-away-Betriebe unter Auflagen auf den Terrassen konsumiert werden, Snow- und Funparks betrieben werden, und die Vermietung von Sportartikeln ist auch am Sonntag wieder möglich.

(pw) Angesichts der leichten Entspannung der epidemiologischen Lage und in Angleichung an die Regelung in Skigebieten anderer Kantone hat der Regierungsrat gezielte Lockerungen für die Skigebiete im Kanton Schwyz beschlossen. Dies schreibt die Schwyzer Staatskanzlei in einer Medienmitteilung. Ab Freitag, 5. Februar, darf die Pistenverpflegung der Betriebe, die Speisen und Getränke ausschliesslich als Take-away anbieten, unter Auflagen eingenommen werden.

Als Auflagen gelten: Auf Terrassen im Aussenbereich dürfen Sitzgelegenheiten an Tischen angeboten werden

Pro Tisch dürfen max. 4 Personen sitzen (Ausnahme: Eltern mit eigenen Kindern)

Ein Abstand von 1,5 Meter zwischen den Tischen; die Maskentragepflicht bis zum Absitzen am Tisch

und die Überwachung dieser Massnahmen durch das Betriebspersonal.

Das Alkoholverbot bleibt weiterhin in Kraft.

Ebenfalls ab Freitag, 5. Februar 2021, dürfen Snow- und Funparks geöffnet werden, und die Vermietung von Sportartikeln ist auch am Sonntag wieder möglich, heisst es in der Mitteilung weiter. Entsprechende Schutzkonzepte sind auf jeden Fall konsequent einzuhalten.

Diese neuen Regelungen gelten auf Zusehen hin. Sie können widerrufen werden, sollte sich die epidemiologische Lage wieder verschlechtern oder die Spitäler durch zusätzliche Skiunfälle stark belastet werden.

Seit dem 2. Januar unter strengen Auflagen geöffnet

Die Skigebiete im Kanton Schwyz sind seit dem 2. Januar unter strengeren Auflagen geöffnet. Dazu zählen eine Begrenzung der Kapazität auf zwei Drittel, ein Alkoholverbot im Skigebiet und die Schliessung der Snow- und Funparks. Restaurants und Bars sind geschlossen. Verpflegung darf als Take-away angeboten werden, wobei Sitzgelegenheiten auch im Freien bisher untersagt waren.