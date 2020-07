Den Medaillenträgern der Winteruniversiade 2021 werden Trychlen umgehängt

An der Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz werden die Besten mit Medaillen ausgezeichnet, die aus einem Trychlenkranz bestehen. Gestaltet worden sind die Trophäen von einer Luzerner Designstudentin, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten.