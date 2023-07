Wollerau 88-Jähriger in Baugrube tödlich verunfallt Am Dienstag entdeckte die Kantonspolizei Schwyz in einer verschütteten Baugrube in Wollerau einen Mann. Er erlitt beim Einsturz tödliche Verletzungen

Ein 88-jähriger Mann stürzte in eine Baugrube und erlitt dabei tödliche Verletzungen, teilt die Kantonspolizei Schwyz mit. Nachdem bei der Polizei am Dienstag die Meldung eingegangen sei, dass der Mann an seinem Wohnort nicht erreicht werden konnte, habe man ihn nach einer kurzen Suchaktion in einer verschütteten Baugrube gefunden.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen die Untersuchungsbehörden davon aus, dass der Rentner im Verlaufe des Montages bei einem Arbeitsunfall in der Grube verschüttet wurde. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz und die Kantonspolizei Schwyz haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nebst der Kantonspolizei standen die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, die Feuerwehr Wollerau und eine private Baufirma im Einsatz. (tos)