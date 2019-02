Wollerau: Autofahrer stirbt auf der A3 nach Kollision mit freilaufenden Pferden

Wollerau – 3. Februar Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 53-jähriger Automobilist in Wollerau auf der Autobahn A3 Richtung Zürich. Kurz nach dem Blatt-Tunnel kollidierte er mit zwei freilaufenden Pferden. Der Fahrzeuglenker und die beiden Tiere sind bei diesem Unfall ums Leben gekommen. (Bild: Kapo Zürich (Wollerau, 3. Februar 2019))

Wolfenschiessen – 2. Februar



In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Wolfenschiessen ein Fahrzeug aus unbekannten Gründen in Brand. Das Feuer ging daraufhin auf eine unbewohnte Holzscheune über. Das Fahrzeug und die Scheune brannten komplett nieder. Verletzt wurde niemand. (Bild: Edi Ettlin, Feuerwehr Stans)