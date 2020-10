Womöglich waren Drogen im Spiel: Autofahrer verursacht Frontalkollision in Ibach (SZ) In Ibach (SZ) ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall. Der Verursacher der Frontalkollision dürfte unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Der Verursacher dieser Frontalkollision in Ibach SZ dürfte unter Drogeneinfluss gestanden haben. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(sda) Ein mutmasslich berauschter Autofahrer hat am Dienstagabend in Ibach SZ eine Frontalkollision verursacht.Der 50-Jährige war auf der Gotthardstrasse Richtung Brunnen SZ unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal in einen Personenwagen fuhr.

Der 27 Jahre alte korrekt fahrende Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte. Er wurde von der Ambulanz ins Spital gebracht.Beim 50-jährigen Autofahrer bestand der Verdacht, dass er seinen Wagen unter Drogeneinfluss gelenkt hatte. Er musste deswegen eine Blut- und Urinprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerausweis abgeben.