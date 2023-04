Küssnacht Schulkind von Auto angefahren – Polizei sucht Zeugen In Küssnacht kam es am Donnerstag Nachmittag zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem 8-jährigen Kind. Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei Zeugen.

Im Oberdorf, Bereich Kreuzmattweg, ereignete sich der Unfall. Screenshot: Google Maps

Am Donnerstag kam es kurz nach 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fussgänger. Ein Auto fuhr im Oberdorf in Richtung Immensee. Gleichzeitig überquerte ein 8-jähriger Schüler im Bereich Kreuzmattweg die Strasse und wurde durch den Personenwagen touchiert. Dabei verletzte sich der Schüler leicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Um den Unfallhergang zu klären sucht die Kantonspolizei Schwyz Personen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten. (nid)