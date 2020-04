Zu schnell und unter Drogeneinfluss: Raser in Lachen gestoppt

Ein Automobilist ist am Dienstagabend in Lachen doppelt so schnell wie erlaubt über die Kernentlastungsstrasse gefahren. Die Polizei mass bei ihm netto eine Geschwindigkeit von 104 Kilometern pro Stunde. Erlaubt sind dort maximal 50 km/h.