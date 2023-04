Zürich Auch Schwyzer Kinder machen am Sechseläuten-Umzug mit Der Kanton Schwyz ist in diesem Jahr zu Gast am traditionellen Zürcher Sechseläuten. Am Sonntag gab es ein erstes Highlight, nämlich den Kinderumzug mit vielen kleinen Protagonisten und Protagonistinnen.

Auch Schwyzer Kinder machen am Sechseläuten-Umzug mit Video: Rahel Osterwalder, Nicole Zintzsche / Tele Züri

Über 250 Kinder liefen gestern am Kinderumzug im Rahmen des Sechseläutens in der Schwyzer Delegation mit. Die nach den vier Jahreszeiten gegliederten Umzugsnummern zeigten am Kinderumzug die Vielseitigkeit und Lebenslust der Schwyzer Jugend in ihrer ganzen Bandbreite. Auf die rund drei Kilometer lange Route machten sich Mitglieder des Schwyzer Kantonalen Jugendblasorchesters, des Schwingerverbands am Mythen, des Vereins «s’Chlefele läbt», der Funky Dancers, von Jubla Schwyz, des Bogensportvereins Obersee, des Kindercircus Piccolo, des Kantonal Schwyzerischen Fischereiverbands, der Fight Academy March, des Küssnachter Schlittschuh Clubs und der Kinderfasnachtsrott Steinen. Seit Donnerstag sorgen die Schwyzerinnen und Schwyzer in Zürich für ausgelassene Stimmung, sei es beim Fest für alle auf dem Lindenhof oder im Niederdorf.