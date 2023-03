Zürich Laut, wild und frech – so präsentiert sich der Kanton Schwyz beim Sechseläuten Beim Zug der Zünfte zieht der Gastkanton Schwyz mit einem Mix aus Musik, Theater und Brauchtum mit. Bei der Auswahl der Gruppen hatte das OK die Qual der Wahl.

Gastkanton Schwyz: Mit Vorfreude und Augenzwinkern ans Sechseläuten Video: PilatusToday

Vom 14. bis 17. April wird der Kanton Schwyz nach 2003 zum zweiten Mal Gast am Sechseläuten sein und sich unter dem Motto «Schwyz ganz nah» als traditioneller und gleichzeitig moderner Kanton präsentieren. «Die Vorfreude ist riesig», betont Regierungsrätin und OK-Präsidentin Petra Steimen-Rickenbacher gegenüber dem «Boten». Gestern wurde in Zürich das volle Programm des diesjährigen Sechseläutens angekündigt. Als persönliches Highlight nennt die Volkswirtschaftsdirektorin den Umzug am Montag. «Ich freue mich sehr darauf, eine Zunft begleiten zu dürfen und natürlich auch auf das Verbrennen des Bööggs.» Ein weiterer Höhepunkt sei das Programm auf der Aussenbühne im Niederdorf, wo die Geschichte der Ländlermusik im Fokus stehe. Den Besucherinnen und Besuchern empfiehlt Petra Steimen-Rickenbacher zudem, sich den eigens für das Sechseläuten produzierten Film über den Kanton Schwyz anzuschauen.

Felix H. Boller, Präsident Zentralkomitee der Zünfte, Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher und Landamann Andé Rüegsegger. Bild: Martin Risch

Das Herzstück des Schwyzer Gastauftritts befindet sich auf dem Lindenhof. Im grossen Festzelt wird während vier Tagen musikalische Unterhaltung «made in Schwyz» geboten. Kulinarisch stehen im Festzelt verschiedene Schwyzer Spezialitäten und Getränke zur Auswahl. Viele der verwendeten Naturprodukte können gleich nebenan, in der Schwyzer Marktgasse, direkt bei den Produzenten gekauft werden (siehe Box).

Diese Aussteller und Unternehmen präsentieren sich in der Marktgasse Lindenhof BZS Stiftung: Holzuhr, Schneidebrett und Chlefeli – Schweizer Holzprodukte, hergestellt von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Conditorei Schelbert: Muotathaler Rahmkirschtorte, Hölloch-Chräpfli, Kösikrapfen, Birnbrot, Feigenbrot und Charästei. Dreiherzen Kaffee: Frisch geröstete Kaffeebohnen. Linthmais: Chips, Flips und Polenta aus Linthmais – eine alte Schweizer Maissorte, neu entdeckt. Max Felchlin: Grand Cru Schokolade. Milchmanufaktur Einsiedeln: Bergkäse, Raclettekäse und Fondue. Verein Ländlicher Marktplatz Urschwyz: Käse, Fleisch, Teigwaren und Hausgemachtes. Walhalla Delikatessen: Enrico-Salami, Landjäger, Trockenfleisch und Chämispeck. Weingut Irsslinger: Weine aus eigener Produktion vom oberen Zürichsee. Z’graggen Distillerie: Steinobst- und Kernobstbrände, Les Vieilles, Liköre, Single Malt Whisky und Wild Gin.

Über 500 Schwyzerinnen und Schwyzer marschieren an den Umzügen mit

Über 200 Kinder umfasst die Schwyzer Delegation am Kinderumzug vom Sonntag. Die nach den vier Jahreszeiten gegliederten Umzugsnummern zeigen gemäss dem OK die Vielseitigkeit und Lebenslust der Schwyzer Jugend in ihrer ganzen Bandbreite. Mit dabei sind das kantonale Jugendblasorchester, der Schwingerverband Mythen, der Verein s’Chlefele lebt, die Funky Dancers, Jubla Schwyz, der Bogensportverein Obersee, der Zirkus Piccolo, der Kantonal Schwyzerische Fischerverband, die Fight Academy March, der Küssnachter Schlittschuhclub und die Kinderfasnachtsrott Steinen.

Beim «Zug der Zünfte» vom Montagnachmittag marschieren über 300 Personen mit. «Bei der Auswahl hatten wir die Qual der Wahl», so OK-Präsidentin Steimen-Rickenbacher. Der Kanton Schwyz präsentiert mit den verschiedenen Umzugsgruppen einen Mix aus Musik, Theater und Brauchtum. Einen Schwerpunkt bildet die Fasnacht. Mit dabei sind die Roten Schwyzer mit dem Tambourenverein Schwyz, die Theatergesellschaft Arth, der Weinbauverein Leutschen und Umgebung, die Wetterpropheten, die Trachtengruppe Küssnacht, die Welttheatergesellschaft Einsiedeln, die Fasnacht Gersau, das Narrensymposium der Märchler Fasnachtsgesellschaften, die Vereinigten Höfner Fasnachtsgesellschaften, die Fasnacht Einsiedeln sowie die Maschgradenrott Schwyz, die Güdeldienstags-Gesellschaft und das Schwyz White Cross Drum Corps Schwyz.

Der Böögg wird verbrannt. Bild: Ennio Leanza / Keystone (25. 4. 2023)

«Wir wollen farbige Akzente setzen und werden den Kanton Schwyz in all seiner Vielseitigkeit präsentieren und für gehörig Stimmung sorgen», ist Petra Steimen-Rickenbacher überzeugt. Und auf die Frage, ob Schwyz oder Zürich über die besseren Wetterpropheten verfügt, antwortet die OK-Präsidentin diplomatisch: «Ich mache keine Prognose. Im Sommer werden wir sehen, welche Vorhersage am ehesten zugetroffen hat.»

Das Programm

Im grossen Festzelt wird während vier Tagen musikalische Unterhaltung geboten. Die Stilrichtungen gehen von Volkstümlich über Jazz bis hin zu Rock und Pop, inklusive spannende Mischformen – alles «made in Schwyz». Am Freitag, 14. April , treten die Musikgesellschaft Fislisbach, die Feckermusig Ibach und The Murphys auf. Am Samstag, 15. April , sorgen das Echo vom Gätterli, die Familienkapelle Schmidig, das Duo Alpengroove und Les Lunettes für Unterhaltung. Am Sonntag, 16. April , steht Frühschoppen mit Zunftmusik Letzispiel, das Echo vom Kontrabass-Shop, der Jodlerklub Waldstatt-Echo mit Nadja Räss Alphorngruppe Toschtelgruess, die Stadtjugendmusik Dietikon, die Stadtjugendmusik Zürich und die Rusch-Büeble auf dem Programm und am Montag, 17. April , unterhalten die Trachtengruppe Küssnacht am Rigi, das Echo vom Druosbärg und die John Doe Band das Publikum.

Im Niederdorf steht Schwyzer Ländlermusik im Fokus. Bereits am Donnerstag, 13. April , findet die Eröffnung mit den Niederdorf-Buebe und Dani Häusler, Jörg Wiget, Philipp Mettler und Sepp Huber statt. Auch das Ländlertrio Bürgler-Hess wird zu hören sein. Am Freitag, 14. April , stehen das TaktArtDuo (Marléne Fässler und Toni Bürgler) sowie die Kapelle Bruno Inderbitzin–Joe Wiget auf der Bühne. Am Samstag, 15. April , folgt der Auftritt des Echos vom Gätterli. Auch das Schwyzerörgeli-Duo Lukas Föhn - Bruno Auf der Maur mit Florin Schmidig am Bass tritt auf.