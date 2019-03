Zwei Personen verletzten sich bei Frontalkollision in Brunnen - Selbstunfall mit massivem Sachschaden in Gersau Im Kanton Schwyz kam es dieses Wochenende zu zwei Unfällen. Dies meldete die Kantonspolizei Schwyz am Sonntagmorgen.

Die kollidierten Fahrzeuge. (Bild: Kantonspolizei Schwyz, 17. März 2019)

Am Samstagnachmittag fuhr ein 24-jähriger Fahrzeuglenker kurz vor 17 Uhr mit seinem Personenwagen von Brunnen in Richtung Gersau. Nach der Liegenschaft Langmatt geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen. Dabei verletzten sich der 72-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeuges sowie seine 73-jährige Beifahrerin leicht bis mittelschwer. Sie mussten mit der Rettungsflugwacht und dem Rettungsdienst in Spitalpflege überführt werden. Beide Personenwagen erlitten Totalschaden.

Die Strasse zwischen Brunnen und Gersau musste für die Tatbestandsaufnahme bis etwa 20.30 Uhr gesperrt werden. Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst Schwyz, die Feuerwehren Brunnen und Gersau, der Unterhalts- und der Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Schwyz.

Selbstunfall in Gersau

Am frühen Sonntagmorgen kam es ausserdem in Gersau zu einem Selbstunfall. Ein 22-jähriger Fahrzeuglenker fuhr kurz nach 0.30 Uhr mit seinem Personenwagen von Gersau in Richtung Vitznau. Unmittelbar vor der Kantonsgrenze kollidierte er in einer Rechtskurve mit der linksseitigen Leitplanke. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch massiver Sachschaden. Auch die Leitplanke wurde beschädigt. Die durchgeführten Alkoholtests waren positiv. (pd/stp)