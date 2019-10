Zwei Verletzte bei Unfällen in Euthal und Einsiedeln Bei zwei Unfällen im Kanton Schwyz sind zwei Personen verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht worden.

(rem) Am Mittwochnachmittag nach 15.30 Uhr fuhr eine 86-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Seestrasse in Euthal und wollte in Richtung Dorf abbiegen. Dabei kam es laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz zur Kollision mit einem von links herannahenden Auto. Aufgrund der mittelschweren Verletzungen musste der Velofahrer vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit einem Lieferwagen auf der Bahnhofstrasse in Einsiedeln Richtung Bahnhof. Bei einem Fussgängerstreifen kam es zur Kollision mit einer 74-jährigen Frau, welche gleichzeitig die Strasse überquerte. Die Verunfallte erlitt beim Verkehrsunfall eine Fussverletzung und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.