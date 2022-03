Sempach Auf dem Weg ins Fussballtraining: Junge wird von Auto angefahren Ein Junge wollte am Montagabend in Sempach die Strasse überqueren und wurde von einem Auto auf der Gegenfahrbahn erfasst. Der 11-Jährige musste ins Spital überführt werden.

Ein 11-jähriger Junge wurde am Montagabend in Sempach von einem Auto angefahren und erheblich verletzt, berichtet die Luzerner Polizei. Der Vater fuhr seinen Sohn von Sempach-Station herkommend auf der Luzernerstrasse in Richtung Sempach-Stadt. Aufgrund von Stau liess er seinen Sohn aus dem Auto aussteigen, weil dieser zum Fussballtraining wollte.

Der Junge rannte dabei zwischen der stehenden Autokolonne auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem korrekt fahrenden Auto frontal erfasst. Er musste mit erheblichen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (aad)