Lange war der Beruf des Kochs eine Männerdomäne. Doch schon immer standen in Restaurants und Hotels Frauen am Herd. Prägten manchen Gasthof mit Ihrer oft eigenwilligen Küche. Doch nur selten wurde über sie geschrieben. Gastroexperte Herbert Huber besuchte in Nidwalden, Obwalden und Uri Frauen, die mit Feuer und Flamme am Herd stehen.