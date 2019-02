Skisaison: Unfallzahlen stagnieren, Kosten von 600 Millionen bleiben Seit Jahren stagniert die Zahl der Skiunfälle in der Schweiz. Das zeigt auch eine Umfrage bei Zentralschweizer Wintersport-Destinationen, die diesbezüglich eine Saisonhalbzeit-Bilanz ziehen. Thomas Heer

Die Zahl der Sikunfälle stagniert seit den 1990er-Jahren. (Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone)

Stefan Kern, Pressesprecher der Andermatt Swissalps AG, schreibt: «Im Gebiet Andermatt-Oberalp wurden seit Saisonbeginn etwas über 100 Unfälle verzeichnet.» Dieser Wert, so Kern weiter, liege leicht über demjenigen des Vorjahres. Er ergänzt jedoch: «Wir hatten aber rund 50 Prozent mehr Skigäste als in der Vorjahresperiode.»

In Bezug auf die Unfälle kann Kern im langjährigen Trend keine Tendenz beobachten. Erleichtert fügt er jedoch an: «Diese Saison hatten wir bis heute sehr wenige Ereignisse mit Freeridern zu verzeichnen.» Dazu zählt Kern schwere Unfälle aufgrund von Lawinenniedergängen oder Abstürze beispielsweise über steile Felsbänder.

Was Kern über Andermatt berichtet, beobachten Experten auch in anderen Zentralschweizer Wintersport-Orten. So sagt etwa der Pistenrettungschef der Engelberg-Titlis-Bergbahnen, Christoph Bissig: «Seit Ende November gab es bei uns rund 110 Un­fälle.» Diese Zahl entspreche ungefähr denjenigen der Vorjahre. Übers ganze Jahr verteilt kommt es in Bissigs Einsatzgebiet durchschnittlich zu zirka 350 Unfällen, die eine ärztliche Behandlung nach sich ziehen oder sogar mit einem Spitalaufenthalt enden. In die 350 Ereignisse mit einbezogen sind auch diejenigen Opfer, die als Passanten auf den Titlis fahren, dort aufgrund der Unerfahrenheit im Schnee und meist ungeeignetem Schuhwerk ausrutschen und sich verletzen.

Zwischen 35 und 200 Unfälle pro Saison

Im Skigebiet Hoch-Ybrig ereig­nen sich im langjährigen Durchschnitt rund 200 Unfälle. Bei vielen davon handle es sich um Schulter- oder Knieverletzungen, wie Urs Keller, Mitglied der Geschäftsleitung der Bergbahnen Hoch-Ybrig sagt. Bruno Bichsel ist seit 10 Jahren Pistenchef bei den Bergbahnen Sörenberg. Im langjährigen Mittel ereignen sich, so Bichsel, im Entlebucher Skiort zwischen 100 und 115 Unfälle. Wie Urs Keller stellt auch Bichsel fest, dass die Unfallhäufigkeit bei Kunstschneeverhältnissen höher sei als auf natürlich beschneiten Pisten. Im Familienskigebiet Sattel-Hochstuckli kommt es pro Saison jeweils zu rund 35 Unfällen. Die Hälfte davon passieren jedoch auf der Schlittelpiste, wie Marcel Murri, Geschäftsführer der Sattel-Hochstuckli AG, erzählt.

Die Stichproben-Umfrage bei Innerschweizer Ski-Destinationen deckt sich mit der Aussage von Nicolas Kessler, Pressesprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU: Seit Ende der 1990er-Jahre, so Kessler, stagniere das Verletzungsrisiko beim Skifahren. Gemäss BfU-Zahlen kommt es pro 1000 Ski- respektive Snowboard-Fahrertage zu drei Unfällen. Das geht dennoch ins Geld. Kessler schreibt dazu: «Im Jahr 2015 generierten die Skiunfälle der Schweizer Wohnbevölkerung materielle Kosten in der Höhe von 606,8 Millionen Franken.» Dazu kommen nochmals 74 Millionen Franken, verursacht von den Snowboardern.

Das Knie ist bei Skifahrern am meisten betroffen

Die BfU geht davon aus, dass sich schweizweit jährlich 76 000 Ski- und Snowboardfahrer verletzen und danach ärztlich behandelt werden müssen. Rund ein Viertel davon seien Gäste aus dem Ausland, schreibt Kessler auf Anfrage dazu.

Was Urs Keller auch feststellt, verdeutlicht die BfU-Statistik: Am häufigsten, nämlich in 41 Prozent der Fälle, ziehen sich Skifahrer Knieverletzungen zu. Am zweithäufigsten sind mit 19 Prozent Schulter, Oberarm und Schlüsselbein betroffen. Bei den Snowboardern kommt es am meisten zu Unterarm, respektive Handverletzungen, nämlich in 31 Prozent der Fälle.