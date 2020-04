So steht es um die Polizeidichte in den Zentralschweizer Kantonen In Luzern gibt es immer weniger Polizisten pro Einwohner. In anderen Zentralschweizer Kantonen fehlen ebenfalls Polizisten.

(jwe) Der Kanton Luzern steht bei der Anzahl Einwohner pro Polizist nicht gut da: 617 Einwohnern steht ein Polizist gegenüber. In anderen Zentralschweizer Kantonen sieht die Bilanz nicht besser aus, wie «PilatusToday» schreibt. In Ob- und Nidwalden sowie in Schwyz ist die Zahl an Einwohner pro Polizist noch höher. Zug und Uri wiederum sind besser aufgestellt:

Polizeidichte Einwohner pro Polizist (Stand 2020) Obwalden 687 Schwyz 672 Nidwalden 656 Luzern 617 Zug 526 Uri 405

Stefan Küchler, Kommandant der Kantonspolizei Obwalden, sagt zu «PilatusToday»: «Wir haben es mit den genau gleichen Problemstellungen im 24-Stundenbetrieb, Spezialisierungen, Einsatzspitzen usw. zu tun, wie auch andere Kantone mit einer so niedrigen Polizeidichte.» Eine Stellenaufstockung sei momentan politisch kein Thema.

In Schwyz könne man den mit den heute zur Verfügung stehenden Mittel den Grundauftrag weitgehend erfüllen erklärt Florian Grossmann, Chef Prävention und Kommunikation bei der Kapo Schwyz. Hingegen seien die Mittel bei der Bekämpfung neuer Kriminalitätsfelder eher knapp.

