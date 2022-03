Stadt Luzern Das Hotel Waldstätterhof erhält einen neuen Direktor Das beim Bahnhof gelegene Hotel Waldstätterhof Luzern erhält mit Thorsten Fink einen neuen Direktor. Nach 20 Jahren orientiert sich das bisherige Direktionspaar neu.

Das Hotel Waldstätterhof neben dem Bahnhof Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Mai 2019)

Das Hotel mit der markanten Fassade steht seit knapp 125 Jahren an der Zentralstrasse 4 in Luzern. Die letzten 20 Jahre war es in der Hand des Direktionspaars Patric und Susanne Graber-Ulrich. Ab Mitte April übernimmt der Obwaldner Thorsten Fink, der zuvor auch schon das Frutt Resort auf Melchsee-Frutt geführt hatte, die Führung des 3-Sterne-Hotels.

Thorsten Fink. Bild: PD

«Ich freue mich darauf, das Hotel Waldstätterhof Luzern in den nächsten Jahren durch eine spannende Transformation begleiten zu dürfen und das Haus fit für die Zukunft zu machen», wird der künftige Hoteldirektor in einer Mitteilung zitiert. Schon in vergangenen Jahren sei kontinuierlich in die Weiterentwicklung des Hotels investiert worden. Mit dem Direktionswechsel plant die Eigentümerin – die Stiftung Waldstätterhof –nun ebenfalls viele Modernisierungen, mit dem Ziel, «das Hotel Waldstätterhof als bestes 3-Sterne-Haus der Zentralschweiz zu etablieren», wie Stiftungsratspräsidentin Ursula Engelberger-Koller erklärt.

Ursula Engelberger-Koller dankt dem bisherigen Führungsduo: «Susanne und Patric Graber-Ulrich haben in den letzten fast zwei Jahrzehnten das Hotel Waldstätterhof zu einer festen Grösse in der Stadt Luzern und zu einem erfolgreichen Betrieb geformt. Wir sind für ihren Einsatz unglaublich dankbar.»