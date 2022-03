Stadt Luzern Neubad erhält neues Wandbild Yannik Portmann wird mit Unterstützung von Freiwilligen zwischen dem 21. und 31. März das neue Wandbild realisieren – das Motiv bleibt bis zur Präsentation am 31. März geheim.

Lange war sie nackt, nun bekommt die Poolwand im Neubad Luzern ein neues Kleid. Die Rückwand des Poolbereichs wird durch Yannik Portmann neugestaltet, wie die Hochschule Luzern mitteilt. Er ist der Gewinner eines Wettbewerbs, der zusammen mit der «Hochschule Luzern - Design & Kunst» durchgeführt wurde.

So sieht das Neubad in Luzern aktuell aus. Bild: Christian Felber

Immer am 1. und 3. Sonntag im Monat wird ein Flohmarkt organisiert. Zudem gibt viele weitere Veranstaltungen im Neubad. Bild: Caroline Schnider

Über 30 Studierende und Alumni der Hochschule Luzern - Design & Kunst haben die Gelegenheit genutzt und unterschiedliche Konzepte und Gestaltungsvorschläge für die 15 mal acht Meter grosse Fläche hinter dem Sprungturm im ersten Stock des Neubad eingereicht. Nach Diskussion und auf Grundlage mehrerer vordefinierten Kriterien hat sich die Fachjury für die Arbeit «Ursprung» von Yannik Portmann entschieden.

Der 23-jährige Bachelorabsolvent in Kunst und Vermittlung wird das neue Wandbild mit Unterstützung freiwilligen Helfenden zwischen dem 21. und 31. März realisieren. Das Motiv bleibt bis zur Präsentation am 31. März geheim. Do so viel sei schon mal verraten: Das Projekt versucht das Gefühl des Badens erfahrbar zu machen. Am 31. März um 18.30 Uhr kann das neue Wandbild bei einem Apéro bestaunt werden. Eine Voranmeldung ist erforderlich. (aad)

So sahen die bisherigen Wandbilder aus:

Poseidon 1968 - 2012 (Konzept und Gestaltung: Hans Erni)

Dargestellt ist der griechische Meeresgott Poseidon, der seine Rösser durch das Wasser treibt. Bild: Karl Bühlmann

Neutilus 2013 - 2018 (Konzept und Gestaltung: Ampelmagazin)

Im Rahmen des Fumetto Comic Festivals 2013 bemalte das Ampelmagazin die Wandbildfläche des Poolraums mit einem grossen Wimmelbild. Bild: Savino Carusso

Nachbarschaft 2018 - 2021 (Konzept und Gestaltung: Tobias Eichelberger, Philip Lehmann Erweiterungen von Ursula Stalder und Benjamin Herrmann, Umsetzung: Lehman + Co. Maler)