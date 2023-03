1. Music Session Ebikon Erinnern Sie sich an «Lemon Tree»? Fools Garden kommen im November ins Rontal Fools Garden, Marc Amacher, Sam Himself und weitere Bands gastieren im November an der 1. Music Session Ebikon im Pfarreiheim.

Die Band Fools Garden Bild: PD

Der Verein Kulturwerk Ebikon, der im dortigen Pfarreiheim bereits verschiedene Anlässe wie etwa das Comedy Festival durchführt, initiiert im kommenden November die 1. Music Session Ebikon. Headliner am Freitag, 24. November, sind Fools Garden aus Deutschland – den meisten dürfte ihr (einziger) Hit Lemon Tree aus dem Jahr 1995 bestens bekannt sein, der es in der Schweizer Single-Hitparade damals bis auf Platz 2 geschafft hatte. Weitere Acts sind der Singer-/Songwriter Dan Ward (UK/CH) sowie Shem Thomas (CH), Finalist von The Voice of Switzerland 2014.

Headliner des zweiten Tages am 25. November ist der Blues-Rocker Marc Amacher mit seiner Band. Ebenfalls auftreten wird Sam Himself (CH) und ein noch geheimer Act. «Es soll ein kleines, aber feines Indoor Festival sein. Sowas hat es unseres Wissens in Ebikon in dieser Form bisher noch nie gegeben», werden die Veranstalter in einer Medienmitteilung zitiert. Das Ticketkontingent sei «sehr beschränkt, was dem ganzen Festival einen exklusiven Touch verleiht». Neben den normalen Tagestickets werde es auch eine «streng limitierte Anzahl» an 2-Tages-Pässen geben. Der Vorverkauf läuft über die Website des Vereins Kulturwerk oder via Tickethotline +41 76 765 43 42. (hor)