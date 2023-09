25 Jahre KKL Luzern «Mein erstes Gebäude, das berühmt wurde»: KKL-Architekt Jean Nouvel besucht «sein» Geburtstagskind Zum 25-Jahr-Jubiläum besuchte auch Architekt Jean Nouvel, 78, das KKL Luzern. Er ist stolz auf den «wunderbaren Ort», den er geschaffen hat – und trauert ein wenig dem alten Kunsthaus nach.

Jean Nouvel im Innern des KKL Luzern. Bild: Dominik Wunderli (16. 9. 2023)

Ganz in Schwarz gekleidet – so kannte man ihn schon damals auf der KKL-Baustelle. An diesem Wochenende ist Jean Nouvel von Paris nach Luzern gereist, um das 25-Jahr-Jubiläum «seines» KKL zu feiern. Der heute 78-jährige Architekt hat seit der Eröffnung des KKL 1998 viele spektakuläre Projekte verwirklicht – etwa das Kunstmuseum Louvre in Abu Dhabi, das Konzerthaus Kopenhagen oder den Torre Agbar in Barcelona. Doch das KKL Luzern hat einen ganz speziellen Platz in seiner Werkliste. «Es war mein erstes Gebäude, das international berühmt wurde», sagt Nouvel.

Wenn er heute, 25 Jahre später, wieder durch das Haus geht, sei er zufrieden: «Der Ort ist wunderbar. Das KKL ist ein wertvolles und durchdachtes Gebäude.» Er meine das nicht nur in Bezug auf die Bausubstanz: «Mit Ausnahme des Kunstmuseums, das vielleicht etwas mehr nach innen gerichtet ist, gleicht das Haus einem grossen offenen Wohnzimmer, von dem aus man die Stadt, die Natur und das Wetter sieht.» Damit sind wir schon mitten im Thema, das Jean Nouvel im Gespräch mit unserer Zeitung immer wieder betont und das die feste Grundlage seines architektonischen Handelns ist: Es geht um die unverrückbare Verbindung eines Bauwerks mit dem Ort, an dem es steht – mit der Stadt, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Natur – die in ihrer Einzigartigkeit auch das Gebäude einzigartig machen. «Ein Gebäude, das ich in China baue, hat keinerlei Überschneidungen mit einem Gebäude in Luzern», folgert Nouvel.

«Das Licht vereint sich mit dem Klang»

Er sieht sich als Kämpfer gegen eine Standard-Architektur, welche ohne Rücksicht auf den örtlichen Kontext auf der ganzen Welt denselben Stil reproduziert. «Architektur hat die Aufgabe, einerseits einen Ort aufzuwerten, aber gleichzeitig auch an die bisherige bauliche Geschichte einer Stadt anzuknüpfen und diese Geschichte weiterzuschreiben», sagt Nouvel. Im KKL widerspiegele sich vieles, was Luzern ausmacht: «Die Stadt, die Natur, die Berge, der See – und damit verbunden das Licht, die Wolken. Und natürlich die Musik, welche dem KKL die eigentliche Daseinsberechtigung gibt. Das Licht vereint sich sozusagen mit dem Klang. Das finde ich wunderbar».

Jean Nouvel reiste gut gelaunt nach Luzern. Bild: Urs Flueeler/KEY

Als Jean Nouvel damals mit der Planung eines neuen Kultur- und Kongresshauses begann, fiel ihm sofort eine Luzerner Eigenheit auf: «Es gibt hier viele Orte, an denen man zwar eigentlich draussen ist, aber doch vom Wetter geschützt. Diese Orte laden zum Verweilen ein, selbst wenn es regnet. Die Kapellbrücke ist nur ein Beispiel dafür.» Nicht drinnen, aber auch nicht völlig draussen: Da kommt einem natürlich sofort der Europaplatz unter dem spektakulären KKL-Dach in den Sinn, wo schon manches Freiluftkonzert trotz Regen stattfinden konnte. Dass ebendieses Dach das KKL berühmt gemacht hat, ist vor diesem Hintergrund kein Zufall mehr. Es sei nicht einfach ein «Dach» im Sinne eines Gebäudedeckels, sondern ein «Vordach, das den darunter liegenden Platz und die Terrasse schützt», sagt Nouvel. Eben so, wie das schon unzählige Architekten vor ihm in Luzern gemacht haben.

Nein, er würde es heute nicht mehr so bauen

Nicht drinnen, aber auch nicht völlig draussen: An dieser Luzerner Eigenheit orientierte sich Nouvel auch beim Erdgeschoss des KKL-Gebäudes, in das man von allen Seiten her stufenlos eintreten kann. Wobei Nouvel auch hier den Begriff «Erdgeschoss» nicht passend findet. Lieber spricht er von einem «öffentlichen Platz» als Teil des öffentlichen Raums.

Auf die Frage, ob er das KKL heute nochmals genau so bauen würde, verneint Jean Nouvel. Denn nicht nur der Standort eines Gebäudes sei einzigartig, sondern auch der Moment, in dem es gebaut wird. «Heute ist eine andere Zeit als vor 25 Jahren, die Stadt ist eine andere – und auch ich habe mich verändert», sagt Nouvel.

Er wollte das alte Kunsthaus erhalten

Ursprünglich plante Jean Nouvel zusammen mit Emmanuel Cattani ein ganz anderes Projekt für Luzern: Dabei wäre das alte Kunsthaus von Armin Meili erhalten geblieben, ergänzt mit einem Neubau, der teilweise auf dem See lag. Dieses Projekt «Opus» ging 1989 als Sieger im Architekturwettbewerb hervor. Dennoch wurde es von der Stadt Luzern zurückgewiesen mit der Begründung, mit dem Bau auf dem Wasser seien die Wettbewerbskriterien verletzt worden. Das sei ihm damals nicht bewusst gewesen, sagt Nouvel heute. «Ein Architekturwettbewerb ist eigentlich die idiotischste Art, um ein Projekt zu realisieren.» Die Anonymität des Wettbewerbs verbot jeglichen Kontakt zwischen den Architekten und der Stadt. «Doch wie will man ein Projekt beurteilen, wenn man nicht weiss, was der betreffende Architekt bisher schon gebaut hat?»

Nouvel schwärmt heute noch vom Projekt «Opus»: «Der Neubau wäre eine Art bewohnte Insel gewesen, mit Schiffen rund herum, verbunden mit dem alten Kunsthaus». Den Erhalt des Meili-Baus von 1933 hätte Jean Nouvel sehr begrüsst, da dieser nun einmal ein wichtiger Teil der Stadt und ihrer Geschichte gewesen sei. Die Kombination von Alt- und Neubau wäre «viel stärker im Sinne der Kontinuität mit der Geschichte der Stadt» gewesen, wie es Nouvel ausdrückt.

«Danach wollte ich Luzern vergessen»

Die Rückweisung seines Projekts durch die Stadt Luzern habe ihn verärgert, sagte Nouvel anlässlich eines öffentlichen Talks am Jubiläumswochenende: «Danach wollte ich Luzern vergessen.» Doch Luzern vergass bekanntlich Nouvel nicht: Die Stadt lud ihn ein, sein Projekt zu überarbeiten mit der Vorgabe, das Kunsthaus abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen – allerdings an Land, nicht auf dem See. Auf das Wasser wollte Nouvel trotzdem nicht ganz verzichten. Er sagte sich: «Wenn wir nicht zum See können, muss der See zu uns kommen.» Daraus entstanden dann die Wasserkanäle, die wir heute im KKL kennen.

Bedauert Jean Nouvel, dass sein ursprüngliches Projekt in Luzern nicht realisiert werden konnte? «Nein, ich bedaure gar nichts. Das KKL ist ein Gebäude, das es in dieser Art nirgends sonst gibt.»

Das KKL als Resultat einer «intelligenten Demokratie»

Das KKL hat eine bewegte Entstehungsgeschichte. Mehrmals drohte das Projekt zu scheitern. «Das Wunder von Luzern» hiess denn auch eine Podiumsveranstaltung am Wochenende, an der zahlreiche Verantwortungsträger von damals die teils fast schon dramatischen Ereignisse schilderten und darlegten, wieso das «Wunder» am Ende tatsächlich gelang. Jean Nouvel glaubt, dass Luzerns Vorgeschichte das Wunder durchaus begünstigt habe. «Luzern war ja damals schon nicht irgendeine Stadt, sondern eine Kulturstadt mit einem weltberühmten Musikfestival». Damit seien die Voraussetzungen schon einmal «sehr positiv» gewesen. Wunder bewirken – oder auch verhindern – kann bisweilen auch das Volk. Beim KKL brauchte es gleich mehrere erfolgreiche Volksabstimmungen, bis es für den Bau endlich grünes Licht gab – eine auch für Jean Nouvel ungewöhnliche Situation. Aber er sagt: «Die Demokratie ist beim KKL Teil des Kontextes.» Genauso wie der Ort hätten auch die Abstimmungen das KKL geprägt. Das KKL sei somit auch ein Resultat von Demokratie – einer «intelligenten Demokratie», wie Nouvel hinzufügt.