Luzern «Inklusion kann man nicht in ein Gesetz schreiben» – die Stiftung Rodtegg feiert ihr 40-Jahr-Jubiläum mit einem Podium SP-Kantonsrätin Ylfete Fanaj, Zukunftsforscher Georges T. Roos und Expertin Nicole von Moos diskutieren über die «Zukunft der Behinderung» – und ob es die Stiftung Rodtegg in 35 Jahren noch braucht.

Wird es eine 75-Jahrfeier der Stiftung Rodtegg geben? Oder leben wir dann in einer inklusiven Gesellschaft, in der solche Institutionen für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen überflüssig sind? Diesen etwas provokativ formulierten Fragen stellte sich die Stiftung Rodtegg anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens. Teil der Festivitäten war am Freitagabend ein Podium, moderiert von LZ-Chefredaktor Jérôme Martinu, dass sich der «Zukunft der Behinderung» widmete.

Was zunächst sehr vage tönt, wurde rasch konkret, als Brigitte Schaub und René Diethelm auf die kleine Bühne gebeten wurden. Schaub, von Martinu das «Aushängeschild» der Stiftung Rodtegg genannt, lebt und arbeitet seit 33 Jahren dort. Ihr Wunsch für die Zukunft berührte die Anwesenden: «Da gibt es für mich nur eines: Die Rodtegg ist für mich wie ein Schiff. Ob kleiner oder grosser Wellengang, ich möchte, dass es so weitergeht.»

Brigitte Schaub, René Diethelm und Moderator Jérôme Martinu (v.l.n.r.). Bild: Salome Erni (Luzern, 10. Juni 2022)

Diethelm, der nach seiner Ausbildung bei der Rodtegg eine Lehre machte und nun in der Automobilbranche arbeitet, wünscht sich die gelebte Integration:

«Die meisten Handicapierten sind organisiert, aber nicht integriert.»

Ein weiter Weg bis zur Inklusion

Und damit war auch das Thema des zweiten Podiumsgesprächs eröffnet. Moderator Martinu stellt die Frage, wo wir stehen, wäre es eine Strecke bis hin zur Inklusion. Nicole von Moos, die beim Zentrum für Körperbehinderte im Aargau (zeka) arbeitet und von der sogenannten «Glasknochenkrankheit» betroffen ist, antwortet: «Nach meinem Inklusionsverständnis ist es noch ein weiter Weg. Ein sehr weiter Weg.»

Sie liefert ein Beispiel: Vielen dürfte noch nie aufgefallen sein, dass der Touchscreen und der Kreditkartenschlitz, ja eigentlich die ganze Self-Checkout-Infrastruktur in Migros, Coop und Co. für Rollstuhlfahrende unzugänglich ist. Auf von Moos’ Nachfrage hin meinte einer der Grossverteiler, an das habe man schlicht nicht gedacht. Sie fragt sich: Wann denkt man denn daran? In zehn Jahren?

Dass viel Handlungsbedarf besteht, sieht auch Podiumsgast und Zukunftsforscher Georges T. Roos. Trotzdem sagt er, im historischen Zusammenhang betrachtet, sei unsere Gesellschaft so sozial wie noch nie: «Die Solidarität ist heute institutionalisiert. Dies ist zum Vorteil derer, die nicht ständig ‹Bitti Bätti› machen müssen, sondern Anrechte haben.»

Menschen mit Behinderungen sollen mitdiskutieren

SP-Kantonsrätin Ylfete Fanaj, die dritte Podiumsteilnehmerin, hält fest: «Inklusion ist dann für mich erreicht, wenn alle Menschen ohne zusätzliche Anstrengungen das Gleiche erhalten.» Sie fordert Menschen mit Behinderungen aber auch dazu auf, sich «an den politischen Tisch zu setzen.» Dabei sollen sie nicht nur zuschauen können, sondern mitdiskutieren, welches «Menü» es geben solle.

Nicole von Moos, Georges T. Roos, Ylfete Fanaj und Moderator Jérôme Martinu (v.l.n.r.). Bild: Salome Erni (Luzern, 10. Juni 2022)

Von Moos argumentiert in dieselbe Richtung: «Menschen mit Behinderungen müssen ihren Platz einfordern. Und dann muss halt jemand Platz machen.» Unsere Gesellschaft sei stark von diskutierenden Männern geprägt, auch heute noch, sagt sie. Schliesslich seien aber alle gefordert:

«Inklusion kann man nicht in ein Gesetz schreiben. Es müssen alle willens sein, dazu beizutragen – auch, in dem man Geld in die Hände nimmt für genau solche Institutionen.»

Ob es aber in 35 Jahren die Stiftung Rodtegg noch braucht, lassen die Podiumsteilnehmenden offen.