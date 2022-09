55 neue Arbeitsplätze Im Emmen Center gibt es jetzt einen dreistöckigen McDonald’s mit McDrive Der neue McDonald's in Emmen bietet 55 Personen einen neuen Arbeitsplatz – und den Gästen die Möglichkeit, ihre Burger auf einer Dachterrasse zu verkosten.

So sieht es im Innern des neuen McDonald's im Emmen Center aus. zvg

Im Emmen Center gibt es ein neues Gastrolokal: Kürzlich hat ein neuer McDonald's geöffnet; dort, wo früher eine Tankstelle war. Total gibt es für 300 Gäste Platz – die neue Filiale hat drei Stockwerke inkl. Dachterrasse, auch auf dem Vorplatz gibt es Sitzgelegenheiten, wo man essen kann. Für Kinder hat es ein Playland, weiter gibt es einen McCafé und einen McDrive. Bestellt werden kann im neuen «Mac» in Emmen auch per App.

Leonora Komani-Hasanaj, Lizenznehmerin Erika Boehm (Mitte) und Johanna Fenske vom neuen McDonald's beim Emmen Center. zvg

Der neue McDonald's findet sich vor dem Emmen Center; dort, wo sich früher eine Tankstelle befand. zvg

Lizenznehmerin ist Erika Boehm. Sie betreibt bereits Filialen in Kriens und in Emmenbrücke beim Kino Maxx (wegen Umbau bis Frühsommer 2023 geschlossen). In Emmen werden nun zusätzlich 55 Mitarbeitende beschäftigt. «Wir wollen immer dort sein, wo unsere Gäste sind, und ihnen so das Leben einfacher machen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir beim Einkaufszentrum Emmen Center das neue Restaurant eröffnen», wird Erika Boehm in einer Mitteilung zitiert. (mme)