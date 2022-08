A2-Anschluss Luzern-Horw Schlund-Kreisel: Stützpfeiler müssen verstärkt werden ‒ für Lastwagen gilt teilweises Fahrverbot Die Tragfähigkeit des Schlund-Kreisels beim Pilatusmarkt muss verbessert werden. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, dürfen Lastwagen die linke Spur nicht mehr benutzen.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat «Sanierungsbedarf» am Kreisel Schlund bei der A2-Ausfahrt Luzern-Horw erkannt – und zwar müssen die Stützpfeiler verstärkt werden. «Bis die Sanierungsmassnahmen umgesetzt sind, werden durch betriebliche Überbrückungsmassnahmen mögliche Schäden an der Infrastruktur vermieden», teilte das Astra am Mittwoch mit.

Der Schlund-Kreisel bei der A2-Ausfahrt Luzern‒Horw. Bild: Dominik Wunderli

Diese Überbrückungsmassnahmen werden in der Nacht vom Freitag, 12. August, 22 Uhr auf Samstag, 13. August, 6 Uhr umgesetzt. Dies führt laut Astra zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Und das gilt ab dem übernächsten Wochenende: Für Lastwagen tritt auf der inneren Fahrspur im doppelspurigen Kreisel und jeweils auf der linken Spur bei den zweispurigen Zufahrtsrampen ein Fahrverbot in Kraft. Es wird entsprechend signalisiert.

tritt auf der inneren Fahrspur im doppelspurigen Kreisel und jeweils auf der linken Spur bei den zweispurigen Zufahrtsrampen ein Fahrverbot in Kraft. Es wird entsprechend signalisiert. Die erhöhten, sogenannten Bankette am Strassenrand , welche als Dienstwege im Kreisel dienen, werden abgesperrt.

, welche als Dienstwege im Kreisel dienen, werden abgesperrt. Schwertransporte sind auf dem Kreisel vorübergehend nicht gestattet.

sind auf dem Kreisel vorübergehend nicht gestattet. Allen anderen Verkehrsteilnehmenden steht der Kreisel Schlund unverändert zur Verfügung.

Dass die Stützpfeiler verstärkt werden müssen, habe man im Rahmen einer Zustandserfassung festgestellt. Laut Astra-Sprecher Samuel Hool finden solche Begehungen alle fünf Jahre oder im Vorfeld eines Erhaltungsprojekts statt. Im Fall des Kreisels Schlunds war Letzteres der Fall. Der ganze A2-Abschnitt Kriens-Hergiswil ist Teil dieses Projekts. Gemäss Hool ist das Bauwerk weder einsturzgefährdet noch gibt es sichtbare Schäden:

«Überhaupt nicht ‒ die Verstärkung der Stützpfeiler ist jedoch nötig, weil heute andere Normen gelten als vor 20 Jahren.»

Voraussichtlich ab Oktober beginnen die baulichen Massnahmen. Dabei werden alle Stützpfeiler des Kreisels im Kopfbereich verstärkt, sodass die Kräfte, die von den Fahrzeugen auf die Brückenplatte wirken, künftig besser auf die Stützpfeiler verteilt werden können. Diese Sanierungsarbeiten dauern rund zwei Monate. Über die genaue Zeitdauer wird das Astra zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Polizei muss Einhaltung kontrollieren

Bis zum Abschluss dieser Sanierung im Dezember gilt das teilweise Fahrverbot für Lastwagen. Ob dieses wirklich eingehalten wird, muss letztlich die Polizei kontrollieren. Die Pfeiler früher zu verstärken, sei nicht möglich. Das Organisieren der Baustelle und die Beschaffung der Materialien benötigten auch ihre Zeit. Hool betont:

«Es besteht kein Sicherheitsproblem für Verkehrsteilnehmende.»

Der Schlund-Kreisel wurde 2004 zusammen mit dem aus- und neugebauten Autobahnabschnitt zwischen Luzern‒Kriens und Hergiswil in Betrieb genommen. 2016 verkehrten hier täglich 28'300 Fahrzeuge.