Abfall Stadt Luzern lanciert eine Kampagne gegen illegale Entsorgung Eine Postkarte und ein Video zeigen, wie es richtig geht. Auch weitere Aktionen sind geplant.

Die Stadt Luzern hat täglich mit illegaler Entsorgung oder von Tieren aufgerissenen Güselsäcken zu kämpfen, wie sie mitteilt. Um dem entgegenzuwirken, hat sie nun eine Informationskampagne gestartet. So wurde eine Postkarte mit Hinweisen zur korrekten Entsorgung gestaltet. Diese liegt etwa bei den Einwohnerdiensten auf und kann an besonders betroffenen Strassenzügen in Briefkästen verteilt werden.

Die Karte verweist unter anderem auf ein 90 Sekunden langes Erklärvideo auf der Website abfall.stadtluzern.ch, das in sieben Sprachen übersetzt worden ist (es sind Untertitel in Englisch, Arabisch, Kurdisch, Portugiesisch, Tamilisch, Tigrinisch und Ukrainisch verfügbar).

Video: Youtube

«Wir wollen eine breite Bevölkerungsschicht und auch Neuzuziehende erreichen», sagt Matthias Bättig vom Stadtluzerner Strasseninspektorat. «Weiter werden die Schulen informiert, damit Lehrpersonen das Thema aufgreifen können.»

Im Sommer fängt’s an zu stinken

Genaue Kilogrammzahlen zu illegal entsorgtem oder zu früh rausgestelltem Abfall liegen nicht vor. Pro Jahr würden aber in der Stadt Luzern jeweils über 1000 Gebinde beanstandet. «Die Mengen sind seit Jahren ungefähr stabil», sagt Bättig. «In der warmen Jahreszeit wird das Problem aber mehr wahrgenommen, weil zum Beispiel der Abfall zu riechen beginnt.» Dieser sollte erst am Sammeltag um 7 Uhr rausgestellt werden.

Diesbezüglich plant das Strasseninspektorat, Hauseigentümer anzuschreiben. «Wir werden sie darauf aufmerksam machen, dass sie Container kaufen können, um darin die Abfallsäcke bis zum Sammeltag zu lagern.» Möglich sei das aber nur, wenn auf dem Grundstück der nötige Platz vorhanden ist.