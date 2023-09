Abfallsammelaktion Clean-Up-Day in Luzern – «Frau Meier, das müssen wir unbedingt noch einsammeln!» Die 2. Primarklasse von Laura Meier hat im Matthof-Quartier sauber gemacht. Etwas fanden sie besonders oft und besonders «grusig».

Schülerinnen der 2. Primarschulklasse von Lehrperson Laura Meier (rechts) sind unterwegs auf dem Blätzigenweg. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. 9. 2023)

«Alle Augen zu mir, die Aufmerksamkeit ist bei mir!», ruft Laura Meier, 28, ihren elf Mädchen und neun Buben auf dem Pausenplatz des Stadtluzerner Schulhauses Wartegg zu. Rasch wird es ruhig. Die Klassenlehrperson erklärt ihren sieben- bis neunjährigen Schützlingen das weitere Programm. Statt Werken und textilen Gestaltens wie sonst am Freitagvormittag wird bald der Boden von Littering befreit. Denn es ist schweizweiter Clean-Up-Day.

Die Kinder wurden gemäss Laura Meier vorgängig für die Themen Littering und Recycling sensibilisiert und dafür, was herumliegender Abfall für die Umwelt zur Folge hat. Auf geht’s zum Bus Richtung Matthof-Quartier.

Wer die Aktion lieber im Bewegtbild verfolgen möchte ... bitte schön! Video: hor/Camathias

Dort angekommen zieht sich jedes Kind Plastikhandschuhe über und jede Gruppe fasst einen Plastiksack. Dann kann es losgehen. Akribisch durchforsten die Kleinen jeden Winkel am Matthofstrand und Matthofring. Am Anfang liegt kaum Abfall herum. «Frau Meier, dieses Quartier ist ja megasauber», sagt Oliver. Doch ab und an werden sie fündig. «Frau Meier, igitt!», ruft Rehana, die gerade Zigi-Stummel und vertrocknete Kaugummi aufgepickt. «Frau Meier, das müssen wir unbedingt noch einsammeln!», sagt Nikola und zeigt auf eine Aludose im Gebüsch.

Kein noch so kleines Plastikteil entgeht den Augen der Kinder. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. 9. 2023)

Überhaupt: Frau Meier, Frau Meier, Frau Meier! Auf die Frage, wie oft sie ihren Namen an einem Schultag höre, antwortet die Lehrperson schmunzelnd: «Wenn ich für jedes Mal einen Franken erhielte, wäre ich schon lange Millionärin.»

Besonders viel weggeworfenen Güsel sammeln sie im Bereich der Seepromenade im Matthof-/Schönbühl-Quartier ein. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. 9. 2023)

Geld findet niemand. Auch nicht am See, wo wir inzwischen unterwegs sind und definitiv mehr Littering anzutreffen ist als im Matthof-Quartier. Leonie und Anna zeigen den Inhalt ihres Abfallsacks: Man sieht Aludosen, sogar ein Spielzeugauto und Zigi-Stummel. Die Kinder sind sich einig: «Zigi-Stummel sind das Grusigste, was am Boden rumliegt.»

Und wieder etwas gefunden für den Abfallsack. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. 9. 2023)

Abfalltrennen kennen sie aus dem Schulalltag

Gemäss Laura Meier ist Recycling an der Schule immer ein Thema: «Das Abfalltrennen kennen die Lernenden aus dem Schulalltag. Wir sammeln selbstverständlich Papier und Karton separat und haben hinter dem Schulhaus sogar einen Kompost.» Sie erlebe die Kinder im Alltag «sehr achtsam» im Umgang mit dem Thema Recycling und Littering, obschon es Unterschiede gebe, was sie von daheim mitbekommen.

Auf den letzten Metern beim Shopping-Center Schönbühl gibt die 2. Primarklasse nochmals alles, füllt die Abfallsäcke mit Dingen, die nicht auf den Boden gehören: wieder Aludosen, wieder Zigi-Stummel. Die Klassenlehrperson sagt: «Ihr habt das wirklich megagut gemacht.»